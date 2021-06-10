Скончалась депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу

Скончалась депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу
Лариса Шойгу умерла. Фото: скриншот Facebook Сергей Неверов

В возрасте 68 лет умерла депутат Государственной Думы Лариса Шойгу.

На 69-м году ушла из жизни депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Лариса Шойгу. Об этом 10 июня на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов. Мужчина выразил свои соболезнования родным и близким умершей.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — опубликовал Сергей Неверов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончалась исполнительница главной роли в «Трех орешках для Золушки».

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