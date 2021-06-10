В Доме радио открыли новое выставочное пространство

В Доме радио открыли новое выставочное пространство
Идея арт-пространства навеяна английской Летней выставкой Королевской Академии искусств. Фото: www.visit-petersburg.ru

В Северной столице в здании Дома Радио открыли новое выставочное пространство. Куратор выставки — Дмитрий Озерков. В ей рамках уже проходит «Летняя выставка».

Идея арт-пространства навеяна английской Летней выставкой Королевской Академии искусств, сообщает «АБН». Это мероприятие существует в Британии с XVII века и проводится каждый год. Большинство экспонатов выставки можно купить.

На выставке в Северной столице представлены вещи из коллекции Marina Gisich gallery, Anna Nova gallery, Artwin gallery, Iragui gallery и других галерей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла выставка инновационной техники. 21 мая в Северной столице состоялось открытие II Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. Он работает с 10:00 до 18:00. Торжественное открытие выставки посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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