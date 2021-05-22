В Петербурге открылась выставка инновационной техники

21 мая в Северной столице состоялось открытие II Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. Он работает с 10:00 до 18:00. Петербуржцы узнают о новинках техники, работе транспортных компаний и представителей органов госвласти в этой сфере.

Торжественное открытие выставки было в эту пятницу, сообщает Смольный. Её посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В этом году участие в SPbTransportFest приняли компании из восьми стран и 16 регионов России. Всего в фестивале задействовали более 200 машин. Это и историческая техника из частных коллекций, а также современные автомобили, демонстрирующие достижения транспортной отрасли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт на Рябовском шоссе в Петербурге завершится раньше срока. Сроки ремонта на Рябовском шоссе, который планируют начать в этом месяце, будут сокращены. Целого месяца слишком много для этих работ.