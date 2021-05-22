Ремонт на Рябовском шоссе в Петербурге завершится раньше срока

Сроки ремонта на Рябовском шоссе, который планируют начать в этом месяце, будут сокращены. Целого месяца слишком много для этих работ.

Ремонт от улицы Коммуны до улицы Ковалевской должен был ограничить движение с 27 мая по 27 июня, сообщает пресс-служба ГАТИ. Административно-техническая инспекция Северной столицы назвала эти сроки длинными и поручила Комитету по транспорту их сократить.

Одним из факторов стала связь между Рябовским шоссе и Дорогой жизни. Последнюю часто используют водители для путешествий во Всеволожский район.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что порядок бесплатного проезда во время Евро-2020 утвержден в Петербурге. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое определяет порядок бесплатного проезда в период проведения матчей Евро-2020. Бесплатно проезжать смогут участники спортивных соревнований, волонтеры и не только.