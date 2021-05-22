Порядок бесплатного проезда во время Евро-2020 утвержден в Петербурге

Петербургские турфирмы надеются, что следующим летом удастся провести полноценный, или хотя бы приближенный к таковому, туристический сезон. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские турфирмы надеются, что следующим летом удастся провести полноценный, или хотя бы приближенный к таковому, туристический сезон. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое определяет порядок бесплатного проезда в период проведения матчей Евро-2020.

Бесплатно проезжать и провозить багаж в городском транспорте смогут участники спортивных соревнований, волонтеры, журналисты при наличии аккредитации, зрители футбольных матчей при предъявлении входного билета на матч, сообщает Смольный.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет в день матча в метро, на работающих в период чемпионата Европы автобусах-шаттлах, трамваях № 19 и № 48 и в электричках. Ограничений на количество поездок нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади. В Петербурге 2 июля на Дворцовой площади начнет работу зона просмотра матчей Евро, при этом еще две фан-зоны, расположенные на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный» откроются с 11 июня.