Стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади

В Петербурге 2 июля на Дворцовой площади начнет работу зона просмотра матчей Евро, при этом еще две фан-зоны, расположенные на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный» откроются с 11 июня.

На пресс-конференции первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев рассказал, что место, где будет происходить трансляция матчей чемпионата Европы, откроется 2 июля.

Николай Растворцев отметил, что две другие фан-зоны, располагающиеся на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный» начнут работу с 11 июня.

Стоит напомнить, что в данный момент заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу на арене в Петербурге составляет 50%. Несмотря на это, цифра может быть увеличена до 75% . Однако сделано это будет лишь в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что футбольные болельщики смогут приехать в Россию на Чемпионат Европы без визы.