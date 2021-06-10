В Ленобласти дети стали свидетелями того, как огромный алабай загрыз маленького йорка

Хозяин среднеазиатской овчарки не собирается нести ответственность за случившееся.
Жуткий инцидент случился 10 июня в Новом Девяткино, где большая овчарка разодрала собаку мелкой породы йорка на глазах у детей.
Со слов местных жителей, алабай вырвался из вольера на парковке, в котором его содержит хозяин.
Видеозапись нападения выложил телеграм-канал Mash на Мойке. Судя по видео, пес кидается на маленькую собаку и можно сказать перекусывает ее пополам. Затем собака треплет уже погибшего йорка.
За всем происходящим наблюдала хозяйки растерзанного животного и дети, которые гуляли рядом.
Хозяин набросившегося пса снимает с себя ответственность за случившееся, а также не хочет компенсировать владелице йорка моральный ущерб.
Известно, что женщина уже написала заявление в полицию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ям-Ижоре спасатели достали из колодца собаку.