В Ям-Ижоре спасатели достали из колодца собаку

В Ям-Ижоре спасатели достали из колодца собаку
Собаку в Ленобласти удалось спасти. "Аварийно-спасательная служба ЛО"

В Ленинградской области в Тосненском районе случился неприятный инцидент — в колодец упала собака.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщается, что спасателя вытащили собаку, которая упала в колодец в Ям-Ижоре.

Сообщается, что животное чувствует себя хорошо.

В деревне Ям-Ижора в колодец случайно упала собака. Помочь ей вызвались спасатели ПСО города Тосно, которые достаточно оперативно приехали на вызов.

Во вторник 1 июня, провели настоящую специальную операция по вызволению собаки.

Животное смогли аккуратно достать из колодца. В данный момент питомец возвращен хозяйке. Кроме того, жизни здоровью провалившейся собаки ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки.

колодец ленобласть собака Тосненский район


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма
В центре Петербурга горожане пожаловались на подростков с сигнальным пистолетом
АО «Трест» построит подземный переход в «Лахта Центр» за 1,28 млрд
В Ям-Ижоре спасатели достали из колодца собаку
Петербуржец, обливший экс-жену зеленкой, утверждает, что не разводился и ...
Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой
«Буквоед» откроет в Петербурге 12 новых магазинов
Каким будет самый большой ледовый дворец в мире: в Петербурге назвали ...