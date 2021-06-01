В Ям-Ижоре спасатели достали из колодца собаку

В Ленинградской области в Тосненском районе случился неприятный инцидент — в колодец упала собака.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщается, что спасателя вытащили собаку, которая упала в колодец в Ям-Ижоре.

Сообщается, что животное чувствует себя хорошо.

В деревне Ям-Ижора в колодец случайно упала собака. Помочь ей вызвались спасатели ПСО города Тосно, которые достаточно оперативно приехали на вызов.

Во вторник 1 июня, провели настоящую специальную операция по вызволению собаки.

Животное смогли аккуратно достать из колодца. В данный момент питомец возвращен хозяйке. Кроме того, жизни здоровью провалившейся собаки ничего не угрожает.

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