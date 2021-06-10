Блогера Хованского доставили в суд: его подозревают в оправдании терроризма

Блогера Хованского доставили в суд: его подозревают в оправдании терроризма
Юрия Хованского доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения по делу об оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В четверг, 10 июня, известного видеоблогера Юрия Хованского доставили в зал Дзержинского районного суда. Его подозревают в оправдании терроризма.

В ходе заседания Хованскому предъявят обвинения по ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Юрия Хованского доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения по делу об оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Юрия Хованского доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения по делу об оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Судебное заседание было назначен на 15:00, однако участникам процесса и журналистам пришлось ждать больше двух часов, пока блогера доставят в зал суда. Что стало причиной такой длительной задержки, неизвестно.

Напомним, что поводом к возбуждению уголовного дела против Хованского стало его выступление в квартире на Пушкинской улице в июле прошлого года. Мероприятие было записано на камеру и попало в интернет. На кадрах ролика блогер поет песню, которую эксперты трактовали как призывающую к терроризму.

Юрия Хованского доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения по делу об оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Юрия Хованского доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения по делу об оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Известно, что по делу допросили его коллегу по цеху, ведущего YouTube-канала Дмитрия Ларина — он проходит по делу свидетелем. Кроме того, сам Юрий полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.

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