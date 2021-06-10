Санкт-Петербург потратит на празднование Дня ВМФ до 27 млн рублей

В Северной столице проводится конкурс на организацию праздника ко Дню Военно-морского флота.

Так исполнитель должен поставить сцену, обеспечить трансляцию Главного военно-морского парада и организовать концерт с участием артистов и военных оркестров не меньше четырёх часов, сообщает 78.ru. Заказчик — городской Комитет по культуре. Максимальная стоимость закупки — 27 млн рублей. Заявки принимаются до 2 июля.

День Военно-морского флота в этом году 25-го июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скейтпарк и набережную откроют в парке «Остров фортов» ко Дню ВМФ. Вторая часть парка «Остров фортов» будет введена в эксплуатацию ко Дню Военно-морского флота. Об этом рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера в Кронштадте Ксения Шойгу, сообщает «Фонтанка». Там будет скейтпарк, площадка для спортсменов и набережная для прогулок.