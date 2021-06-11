Познер заявил, что посмотрит на поражение России на матче с Бельгией

Познер заявил, что посмотрит на поражение России на матче с Бельгией
Познер заявил, что не может быть до конца уверенным в том, что сборная Россия не выйдет из группы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России по футболу против бельгийцев на чемпионате Европы.

Слова телеведущего передает Sport24. Познер отметил, что с удовольствием будет смотреть на поражение российской команды в стартовой встрече турнира с Бельгией. По его мнению, в состязании со сборной Бельгии у команды Станислава Черчесова минимальные шансы на победу.

Также Познер заявил, что не может быть до конца уверенным в том, что сборная Россия не выйдет из группы. При этом журналист добавил, что у него нет сомнений насчет того, что россияне не станут чемпионами на Евро-2020.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России по футболу прибыла в Петербург для участия в Евро-2020.

Владимир Познер евро-2020 сборная россии по футболу


 

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