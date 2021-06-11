В Шотландии поймали рыбу размером с человека

Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Вес животного составлял 77 кг, а длина — 1,8 метра, сообщает Daily Mail.

По его словам, рыбу пытались поднять четыре человека.

«Сложнее всего было запихнуть его в выставочную витрину. Это, я вам скажу, не самая легкая работа — тащить склизкую тушу рыбины весом в 77 килограммов», — рассказал мужчина.

К слову, рыбу уже разрезали на части и отправили на продажу.

«Мы уже отфилировали палтуса и отправили его в ресторан, так что понятно, что в меню на этой неделе», — отметил Микель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за четыре месяца 2021 года пограничные службы Северной столицы и Ленинградской области привлекли к ответственности 127 человек, незаконно промышлявших ловлей рыбы в Финском заливе.