Незаконная охота и рыбалка процветает в Петербурге и Ленобласти: с начала года на Финском заливе оштрафовали 127 браконьеров

В этом году вылов рыбы запрещён до 30 июня. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

В этом году вылов рыбы запрещён до 30 июня. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

За четыре месяца 2021 года пограничные службы Северной столицы и Ленинградской области привлекли к ответственности 127 человек, незаконно промышлявших ловлей рыбы в Финском заливе.

В период весеннего нереста в акватории Финского залива официального запрещена добыча рыбы до конца июня. Несмотря на предупреждение и, видимо, зная о грозящем наказании, 127 браконьеров все равно решились «попытать удачу».

В общей сложности, с января по май стражи порядка изъяли у любителей незаконной рыбалки около километра лесковых сетей и более 500 рыб весом свыше 78 килограмм. Кроме того, браконьеры выловили 22 кг судака. Причиненный региональным биоресурсам ущерб оценен в 242,9 тысяч рублей. Нарушителям также назначили 294,3 тысячи рублей штрафов.

Добавим, что иногда браконьеры представляют опасность не только для фауны, но и для сотрудников органов власти. Так, в середине апреля во время рейда в Пушкинском районе Петербурга инспекторы Комитета по природопользованию совместно с сотрудниками Дирекции особо охраняемых природных территорий заметили нарушителя. Судя по всему, мужчина караулил жертву, сидя в канаве с электронным манком.

Охотник имел при себе ружье, и когда понял, что раскрыт, стал агрессивно сопротивляться беседе с инспекторами. Он направил на сотрудников ведомства оружие и даже несколько раз выстрелил в воздух, выкрикивая угрозы. При этом когда к месту происшествия прибыл полицейские, браконьер сразу же отбросил ружье и вообще отрицал, что имел при себе оружие.

Незаконная ловля рыбы, чаще всего, карается административным наказанием. Однако за браконьерство вполне можно получить и реальный срок. Так, в начале января в Выборгском и Лодейнопольском районах Ленобласти нашли несколько туш мертвых лосей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Охотники, причастные к убийству животных разыскиваются. И это не пустые слова — в феврале Лодейнопольский городской суд приговорил семерых браконьеров к лишению свободы на срок от трех до трех с половиной лет с испытательным сроком. Кроме того, им запретили охотиться в течение трех лет и конфисковали оружие. Мужчины застрелили двух взрослых самцов и беременную самку во время охоты в феврале 2019 года.