Браконьеры за день убили четырех лосей в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают браконьеров, которые убили четырех лосей в Ленинградской области.

Об этом сообщили на странице областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира «ВКонтакте». Как стало известно, туши мертвых животных были обнаружены еще во вторник, 5 января. Погибших от рук браконьеров лосей нашли на территории Выборгского и Лодейнопольского районов.

«5 января на территории Выборгского и Лодейнопольского районов Ленинградской области сотрудниками комитета были выявлены случаи незаконной добычи 4 лосей. По фактам браконьерства проводятся следственные действия», — сообщили в комитете.

Один из пользователей задал вопрос, пойманы ли злоумышленники. «В интересах следствия, комментировать не можем», — ответили в ведомстве.

Также отмечается, что решение об уничтожении мертвых животных будет приниматься после проведения экспертиз и следственных действий. Пока это «вещдоки» и делать с ними ничего нельзя, заявляют в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти браконьер может отправиться в тюрьму за ловлю рыбы в Финском заливе.