В Ленобласти браконьер может отправиться в тюрьму за ловлю рыбы в Финском заливе

В Ленинградской области мужчина нелегально выловил 22 экземпляра рыбы различных пород. Среди них сиг, окунь, густера.

Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, факт нарушения был установлен во вторник, 24 ноября, транспортными полицейскими в ходе проведения мероприятий в устье реки Песчаная.

Правоохранительные органы нашли браконьера, который для поимки рыбы использовал лесковые рыболовные сети в протоке, где рыба сиговых пород мигрирует в к местам нереста.

Таким образом, местный 53-летний житель нанес ущерб водным биологическим ресурсам России более чем на 20 ты. рублей. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 2-х лет.

На данный момент в отношении нарушителя заведено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково ветеринарный контроль успешно прошли 314 попугаев.