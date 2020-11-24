В Пулково ветеринарный контроль успешно прошли 314 попугаев

Попугайчики направились к новому владельцу, жителю Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Попугайчики направились к новому владельцу, жителю Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В грузовом терминале аэропорта Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора успешно провели ветеринарный контроль 314 попугаев.

Птицы прибыли воздушным транспортом из Краснодарского края. Получателем ценного груза является житель Санкт-Петербурга, к которому направились волнистые попугаи, кораллы, неразлучники, какарики и розеллы. Все они прошли лабораторные исследования, иммунизацию и обработки против паразитов.

Проверка не выявила никаких нарушений в сопроводительной документации и условиях транспортировки животных, а также не обнаружила подозрительных симптомов у самих птиц, в связи с чем попугаи успешно допущены к дальнейшему следованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пропускном пункте Северной столицы обнаружили более 50 тонн зараженной диплодиозом кукурузы для попкорна.