В Пулково ветеринарный контроль успешно прошли 314 попугаев

В грузовом терминале аэропорта Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора успешно провели ветеринарный контроль 314 попугаев.
Птицы прибыли воздушным транспортом из Краснодарского края. Получателем ценного груза является житель Санкт-Петербурга, к которому направились волнистые попугаи, кораллы, неразлучники, какарики и розеллы. Все они прошли лабораторные исследования, иммунизацию и обработки против паразитов.
Проверка не выявила никаких нарушений в сопроводительной документации и условиях транспортировки животных, а также не обнаружила подозрительных симптомов у самих птиц, в связи с чем попугаи успешно допущены к дальнейшему следованию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пропускном пункте Северной столицы обнаружили более 50 тонн зараженной диплодиозом кукурузы для попкорна.