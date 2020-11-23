В Петербург не пропустили 50 тонн заражённой кукурузы для попкорна

Кукурузу отправили на предприятие, где зерна подвергнут специальной обработке, после чего они станут безопасными. Фото: pixabay

Кукурузу отправили на предприятие, где зерна подвергнут специальной обработке, после чего они станут безопасными. Фото: pixabay

Инспекторы Россельхознадзора в Петербурге запретили провоз 50 тонн кукурузы для попкорна. Партия оказалась заражённой опасным карантинным объектом — диплодиозом кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton).

Груз прибыл по водному пути из Южно-Африканской Республики. Кукуруза предназначалась московскому предприятию, специализирующемуся на производстве хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных. Продукцию с признаками заражения возбудителями болезней направили на экспертизу в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Специалисты учреждения подтвердили опасения Россельхознадзора и груз отправили на специальное предприятие, которое уничтожит вредителей в кукурузе.

Диплодиоз или сухая гниль кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton) является опасным карантинным заболеванием, которое вызывают несовершенные микроскопические грибы (лат. Sphaeropsidales).