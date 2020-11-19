Инспекторы Россельхознадзора выявили в магазине Петербурга 60 кг «санкционки»

Инспекторы Россельхознадзора выявили в магазине Петербурга 60 кг &#171;санкционки&#187;
Продукты уничтожили путем сжигания. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Специалисты Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пулковской таможни провели профилактический рейд в Красносельском районе Петербурга.

В одном из магазинов инспекторы нашли 65 килограммов продукции, ввезенной на территорию России в нарушении президентского указа от 29 июля 2015 года №391 «Об отдельный специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как выяснилось, торговая точка незаконно реализовывала сыр и мясную продукцию, изготовленную в странах Европейского союза. «Санкционку» изъяли и уничтожили путем сжигания в соответствии с действующим российским законодательством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года через пограничные пункты пропуска в Санкт-Петербурге на территорию России успешно ввезли более 25 тысяч тонн манго и авокадо.

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