Застреливших лосей браконьеров осудили в Ленобласти

Лодейнопольский городской суд вынес приговор в отношении семерых браконьеров из Ленобласти за незаконную охоту.

Как сообщил комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти, мужчин судили за преступление, совершенное 16 февраля 2019 года. Браконьеры охотились на снегоходах в охотничьих угодьях ООО «Свирь». Жертвами их охоты стали три особи лося: два взрослых самца и одна беременная самка.

Ровно через два года, 16 февраля, суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет с испытательным сроком. Также им запретили охотиться в течение трех лет и конфисковали их оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что браконьеры за день убили четырех лосей в Ленобласти. Погибших от рук браконьеров лосей нашли на территории Выборгского и Лодейнопольского районов.