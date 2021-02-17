Застреливших лосей браконьеров осудили в Ленобласти

Застреливших лосей браконьеров осудили в Ленобласти
Браконьеры убили трех лосей в Ленобласти. Фото: pixabay

Лодейнопольский городской суд вынес приговор в отношении семерых браконьеров из Ленобласти за незаконную охоту.

Как сообщил комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти, мужчин судили за преступление, совершенное 16 февраля 2019 года. Браконьеры охотились на снегоходах в охотничьих угодьях ООО «Свирь». Жертвами их охоты стали три особи лося: два взрослых самца и одна беременная самка.

Ровно через два года, 16 февраля, суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет с испытательным сроком. Также им запретили охотиться в течение трех лет и конфисковали их оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что браконьеры за день убили четырех лосей в Ленобласти. Погибших от рук браконьеров лосей нашли на территории Выборгского и Лодейнопольского районов.

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Застреливших лосей браконьеров осудили в Ленобласти
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