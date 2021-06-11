Фура протаранила КАМаз дорожников на трассе «Нева»

В Тосненском районе Ленобласти на платной трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов. Пострадавшего доставали из поврежденного транспорта спасатели.

Авария случилось в четверг, 10 июня, на 591 км трассы М-11 «Нева». Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» соцсети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить грузовые автомобили «КамАЗ» и Scania двигавшиеся в попутном направлении. В результате столкновения пострадал водитель фуры. Его деблокировали из кабины и передали медикам.

На опубликованных кадрах видно, что «КамАЗ» принадлежал дорожной службе, был оборудован специальными знаками. Фура протаранила ему заднюю часть.

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