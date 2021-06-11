Стало известно о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Менее 8% пациентов после перенесенного коронавируса сталкиваются с онемением конечностей или снижением чувствительности.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, это может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Отчасти на это могут повлиять сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. Михаил Мурашко указал, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.