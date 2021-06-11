Стало известно о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Стало известно о редком симптоме у переболевших коронавирусом
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом. Фото: Pixabay

Менее 8% пациентов после перенесенного коронавируса сталкиваются с онемением конечностей или снижением чувствительности.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, это может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Отчасти на это могут повлиять сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. Михаил Мурашко указал, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.

COVID-19 коронавирус симптомы


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с ...
Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире
В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции
Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки
В мире коронавирус подхватили более 174,770 млн человек
В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла