Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина

Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина
Машина превратилась в груду металла. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На съезде с КАД на проспект Косыгина произошло массовое ДТП. Не обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент произошел сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что среди участников ДТП — лесовоз, фура, автомобиль такси и еще две легковушки. По словам очевидцев, пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура протаранила КамАЗ дорожников на трассе «Нева». Дорогу не смогли поделить грузовые автомобили «КамАЗ» и Scania двигавшиеся в попутном направлении.

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