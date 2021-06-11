Легковушка «размоталась» о дерево на улице Марата

На улице Марата в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием одной машины. Транспортное средство разбилось о дерево.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка размоталась о дерево на Марата», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машина оказалась полностью разбита, транспортное средство не подлежит восстановлению. Причины случившегося и информация о пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о массовом ДТП на съезде с КАД на Косыгина. В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали.