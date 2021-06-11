Грузовик застрял под мостом на Дальневосточном проспекте

Большегруз застрял под мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

Большегруз застрял под мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На Дальневосточном проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал грузовик. Транспорт застрял под мостом.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель не учел габариты своего транспорта, кузов которого влетел в перекладину железнодорожного переезда у перекрестка с Гранитной улицей.

Большегруз замер в ожидании дорожных инспекторов, на месте аварии затруднено движение транспорта.

Пользователи в Сети невольно улыбаются при виде такой картины. Люди шутят, что знаменитый «мост глупости» теперь напоминает о себе на других адресах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном устали от «моста глупости» на Софийской улице, с 13 марта его закрыли на ремонт.