Все парковые зоны в центре Петербурга откроют для горожан

Все газоны станут доступными для горожан. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Все газоны станут доступными для горожан. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Все парковые газоны в центре Северной столицы сделают доступными для отдыха гостей и жителей города. Соответствующее поручение садово-парковым предприятиям дал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». В своем посте Бондаренко напомнил, что Петербург назвали лидером по доступности зеленых зон для горожан.

«Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — написал вице-губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст.