Все парковые зоны в центре Петербурга откроют для горожан

Все парковые зоны в центре Петербурга откроют для горожан
Все газоны станут доступными для горожан. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Все парковые газоны в центре Северной столицы сделают доступными для отдыха гостей и жителей города. Соответствующее поручение садово-парковым предприятиям дал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте». В своем посте Бондаренко напомнил, что Петербург назвали лидером по доступности зеленых зон для горожан.

«Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — написал вице-губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст.

новости СПб садово-парковые предприятия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»
В Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020
В Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов
В Петербурге и Ленобласти тревожно участились падения детей из окон
В Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы
Ленинградские школьники сегодня сдают ЕГЭ по физике и истории
Полузащитник сборной России Мостовой пропустит Евро-2020 из-за COVID
Piter.TV потребовал вызвать в суд бывшего вице-губернатора Игоря Албина