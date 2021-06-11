В России впервые с февраля выявили более 12 тыс. зараженных коронавирусом

В России впервые с 22 февраля выявлено более 12 тыс. новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба.

За минувшие сутки в России зафиксировано 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни. Петербург занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва. Далее идет Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 863 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.