Подопечные «Ночлежки» получат прививку от ковида

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса.

Прививку от коронавирусной инфекции получили люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Вакцинацию прошли посетители приюта для бездомных «Ночлежка».

Для проведения процедуры были приглашены врачи городской поликлиники № 19 Фрунзенского района. Ожидается, что за день прививку от коронавируса смогут получить порядка 20 человек.

Заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 19 Олег Баканёв отметил, что интерес к вакцинации позволит победить коронавирус.

«Безусловно, не может не радовать то, что граждане наши приходят на вакцинацию, что хотят свое здоровье сохранить. И, наверное, это говорит о том, что мы вскоре получим ту необходимую прослойку населения, которая нам нужна для того, чтобы побороть этого невидимого врага», — цитирует его телеканал «Санкт – Петербург».

Сотрудники «Ночлежки» сначала сформируют списки желающий привиться, после чего станет понятно, когда пройдут следующие процедуры вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 863 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.