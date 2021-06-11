В Петербурге зафиксировано 863 новых случаев коронавируса

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 863 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

В России за сутки зафиксировано 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 396 летальных исхода. При этом 10 188 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 пациентов.

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