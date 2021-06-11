Ученые научили таракана-киборга искать людей

Мадагаскарского таракана превратили в киборга для поиска людей. Ученые надели на насекомое специальный «рюкзачок» с инфракрасной камерой.

Сингапурские ученые совместно с коллегами из Китая, Германии и Великобритании создали таракана-киборга. Насекомое может перемещаться по заданному маршруту и находить на своем пути людей.

Как сообщили в издании N+1, инженеры создали «рюкзачок» для таракана, который имеет инфракрасную камеру и навигационный алгоритм.

В ходе эксперимента таракан-киборг преодолел все препятствия, а также нашел людей, которые находились на нескольких точках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что могут ли насекомые переносить коронавирус. Это выяснили ученые из Китая, проведя исследование.