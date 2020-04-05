Энтомологи рассказали, могут ли насекомые переносить коронавирус

Скоро начнет теплеть, а это значит, что активизируются насекомые.

К счастью, поводов для беспокойства нет. Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию и заражать ей через укусы. Это выяснили ученые из Китая, проведя исследование, которое показало, что мухи и кровососущие не могут распространять болезнь. Об этом сообщает URA.ru с ссылкой на энтомолога и специалиста по ДНК Константина Китаева. Поэтому, бояться насекомых в этом плане не стоит.

Стоит отметить, что насекомые могут передавать множество различных заболеваний. К примеру, малярию или различные лихорадки. Но пока не было установлено ни одного случая заражения именно COVID-19 через укус какого-нибудь кровососущего насекомого. В основном, вирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому, стоит запасаться не средством от комаров, а антисептиками и защитными масками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили возможность бессимптомного заражения коронавирусом.