В ВОЗ оценили возможность бессимптомного заражения коронавирусом

Есть маленькая вероятность, что можно передать инфекцию по воздуху.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что некоторые убеждены, будто коронавирус может передаваться бессимптомно, то есть по воздуху. Так, около 6% случаев заражения так и произошло. Эксперт не стал оспаривать это мнение, но отметил, что большинство все-таки заболевают традиционным способом.

«Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии – это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — пояснил представитель ВОЗ.

Напоминаем, что на данный момент заболевших более миллиона человек по всему миру.

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