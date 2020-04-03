В Кировске сотрудника ГИБДД изолировали с подозрением на коронавирус

Вместе с ним самоизолировалась супруга.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщил 47channel. Сотрудник ГИБДД сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат. Сейчас мужчина изолировался вместе со своей супругой – сотрудницей ОМВД Кировского района. Тесты также собираются сдавать все люди, с которыми контактировали зараженные. Не уточняется, как себя чувствует супружеская пара.

Напоминаем, что в Ленинградской области 41 человек болеют коронавирусом, последние десять выявили за сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса. В настоящее время, в городе реализовано 1,5 тыс. специализированных коек для людей с подозрением на коронавирус.