Сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Петербург на Евро

Сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Петербург на Евро
10 июня стало известно, что от сборной из-за положительного теста на COVID-19 уходит полузащитник Андрей Мостовой. Фото: pixabay.com

Сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Северную столицу. Уже завтра она сыграет первый матч Евро-2020 с командой Бельгии. Тренировка на стадионе «Петровский» началась в 12:00

9 июня сборная тренировалась в Подмосковье и вечером прибыла в город на Неве, где остановилась в одном из отелей в центре Петербурга, сообщает ТАСС.

По индивидуальной программе занимается защитник Федор Кудряшов, который восстанавливается после травмы ноги.

10 июня стало известно, что от сборной из-за положительного теста на COVID-19 уходит полузащитник Андрей Мостовой. Вместо него будет играть Роман Евгеньев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020. В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта.

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