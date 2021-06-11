В Бурятии закрывают театры, кинотеатры и фудкорты из-за ухудшения эпидобстановки

Если весной ежедневно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110. Фото: pixabay.com

Если весной ежедневно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110. Фото: pixabay.com

Республика Бурятия вводит дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в условиях пандемии COVID-19. Так с завтрашнего дня и до 1 июля закрывают театры, кинотеатры, фудкорты и детские развлекательные центры.

Работу торгово-развлекательных центров ограничат до 20:00, сообщает ТАСС. Закрывают все летние лагеря дневного пребывания. ЗАГС до 1 июля приостанавливает очный приём заявлений от граждан. В Бурятии ужесточается контроль ношением масок в общественных местах.

В республике сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Рост инфицированных коронавирусом начался в конце весны. Если весной ежедневно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни — около 110.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России произведено свыше 3 миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона».