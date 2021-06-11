В России произведено свыше 3 миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня. Как сообщили «РИА Новости», специалист напомнил, что в настоящий момент в стране продолжаются исследования препарата в рамках гражданского оборота.

Напомним, центр «Вектор», создавший препарат, начал расширять возможности тестирования после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Теперь россияне могут пройти тест на уровень антител не только бесплатно, но и в коммерческих лабораториях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и Венесуэлу.