В России произведено свыше 3 миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В России произведено свыше 3 миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Партия вакцины "ЭпиВакКорона". Фото: пресс-служба Комздрава

В России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня. Как сообщили «РИА Новости», специалист напомнил, что в настоящий момент в стране продолжаются исследования препарата в рамках гражданского оборота.

Напомним, центр «Вектор», создавший препарат, начал расширять возможности тестирования после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Теперь россияне могут пройти тест на уровень антител не только бесплатно, но и в коммерческих лабораториях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и Венесуэлу.

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