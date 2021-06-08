Платные лаборатории начали делать тест на антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Оценить поствакцинальный иммунитет уже можно в лаборатории "Хеликс". Фото: pixabay

Оценить поствакцинальный иммунитет уже можно в лаборатории "Хеликс". Фото: pixabay

Роспотребнадзор сообщил о возможности тестирования на антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» в платных лабораториях.

Центр «Вектор», создавший препарат, начал расширять возможности тестирования после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Теперь россияне могут пройти тест на уровень антител не только бесплатно, но и в коммерческих лабораториях. Сейчас оценить поствакцинальный иммунитет можно в лаборатории «Хеликс». Скоро к проекту подключатся лаборатории «Гемотест» и «Ситилаб».

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, проверять поствакциональный иммунитет целесообразно не ранее, чем через 42 дня после первой прививки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России планирует начать вакцинацию мигрантов от коронавируса. Соответствующее поручение глава РФ дал 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).