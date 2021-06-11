Законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму

Ребёнок родившийся суррогатной мамой для иностранцев или людей без гражданства на территории РФ, приобретёт гражданство России по рождению. Фото: pixabay.com

Ребёнок родившийся суррогатной мамой для иностранцев или людей без гражданства на территории РФ, приобретёт гражданство России по рождению. Фото: pixabay.com

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым сегодня предложила законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей.

Так они предлагают обозначить в законе, что воспользоваться услугами суррогатного материнства могут только состоящие в браке россияне или одинокая женщина — гражданка России, для которой вынашивание и роды ребёнка невозможны, сообщает ТАСС.

Ребёнок родившийся суррогатной мамой для иностранцев или людей без гражданства на территории РФ, приобретёт гражданство России по рождению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЮАР женщина родила сразу десять детей и установила новый мировой рекорд. Как сообщает портал IOL, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг. На свет появились семь мальчиков и три девочки. Женщина родила, находясь на восьмом месяце беременности.