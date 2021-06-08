В ЮАР женщина родила сразу десять детей

В ЮАР женщина родила сразу десять детей и установила новый мировой рекорд.

Как сообщает портал IOL, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг. На свет появились семь мальчиков и три девочки. Женщина родила, находясь на восьмом месяце беременности.

Предыдущий рекорд был установлен 25-летней жительницей Мали Халиме Сисси, которая сразу родила девять детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина родила 11-го ребенка. Роды у петербурженки принимали по полису обязательного медицинского страхования.