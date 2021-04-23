В Петербурге женщина родила 11-го ребенка

В Петербурге женщина родила 11-го ребенка
Петербурженка стала матерью уже 11-ти детей. Фото: скриншот Instagram

В Северной столице Родильный дом №1 поздравил петербурженку Екатерину Орлову с рождением дочки, которая стала 11-м ребенком в семье.

В роддоме рассказали, что семья пациентки пополнилась пятой дочкой. Итого теперь у нее шесть мальчиков и пять девочек. Пациентку поздравили и в подарок предоставили отдельную палату, большую коробку подгузников и корзинку с полезными вещами для мамы и малышки.

Акушеры отмечают, что эти 11-е по счету роды получились «самыми правильными».

«Золотой час, пульсация пуповины, прикладывание к груди, — все, о чем мечтала Екатерина все предыдущие 10 раз», — рассказали в роддоме.

Роды у петербурженки принимали по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка родила девочку весом более 5 кг естественным путем.

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