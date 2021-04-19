Петербурженка родила девочку весом более 5 кг естественным путем

В Родильном доме №10 рассказали о необычных родах: пациентка Татьяна Протасевич родила девочку весом более 5 кг. Малышка появилась на свет естественным путем, она полностью здорова.

Девочка весом 5 040 кг и ростом 56 см родилась в четверг, 15 апреля. Мама рожала ребенка сама, без кесарева сечения. Обе чувствуют себя хорошо, их выпишут уже во вторник, 20 апреля.

В роддоме №10 рассказали, что Татьяне 33 года, а мужу 32. Они женаты почти девять лет. При этом по весу и росту пара совершенно стандартная, сами родились с привычными среднестатистическими параметрами.

Никто и не предполагал, что у них родится крупный ребенок. Хотя, уже не третьем УЗИ их предупредили, что девочка будет немаленькой. Беременность протекала без осложнений.

Стоит отметить, что крупным считается новорожденный весом свыше 4 кг. Такие роды считаются сложными, поскольку есть риск для здоровья как матери, так и малыша. Но, к счастью, в случае Татьяны все прошло успешно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка впервые стала матерью в 58 лет.