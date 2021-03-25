Петербурженка впервые стала матерью в 58 лет

Петербурженка рассказала, что они с мужем готовились к беременности заранее. Фото: unsplash

Петербурженка рассказала, что они с мужем готовились к беременности заранее. Фото: unsplash

В родильном доме Петербурга произошли необычные роды. Пациентка Мария Кононова родила первенца в 58 лет.

Завтра первенцу петербурженки исполнится неделя. Мальчик родился весом 2 кг и 4 гр и ростом 49 см. Он появился на свет в семье ученых — отец работает профессором математики, а мать — консультантом попечительского совета Политехнического ученого. Новоиспеченные родители уже называют ребенка по имени-отчеству.

Петербурженка рассказала в беседе с 78.ru, что они с мужем готовились к беременности заранее. В 2019 году супруг предложил пройти обследование в клинике в Мюнхене, чтобы узнать о возможности беременности в таком возрасте. Там сказали, что можно попробовать, и отправили к российским врачам.

Из-за высокого давления Марии медики не хотели ЭКО, но супруг постоянно ее поддерживал. Теперь пара задумывается уже о следующем ребенке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу.