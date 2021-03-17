В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу

Женщина получила первую дозу препарата во время беременности.
В США женщина, сделавшая прививку от коронавируса во время беременности, родила малыша с антителами к инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты отмечают, что это – первый подобный известный случай. Ребенка с антителами родила медработница, которая привилась от коронавируса препаратом Moderna.
«Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности»,
— сказал местному телеканалу WPBF педиатр Гилберт.
Специалисты ожидают, что таких случаев будет больше.
Ранее в gazeta.sb.ru сообщалось, что в Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса.