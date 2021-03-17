В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу

В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Женщина получила первую дозу препарата во время беременности.

В США женщина, сделавшая прививку от коронавируса во время беременности, родила малыша с антителами к инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что это – первый подобный известный случай. Ребенка с антителами родила медработница, которая привилась от коронавируса препаратом Moderna.

«Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности»,

— сказал местному телеканалу WPBF педиатр Гилберт.

Специалисты ожидают, что таких случаев будет больше.

Ранее в gazeta.sb.ru сообщалось, что в Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса.

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