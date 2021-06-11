Экс-полковнику ФСИН, получившего 710 млн рублей взятки, отказали в апелляции на 18-летний приговор

В пятницу, 11 июня, состоялось заседание Санкт-Петербургского городского суда, в ходе которого была рассмотрена апелляция, поданная бывшим сотрудником ФСИН Сергеем Мойсеенко, осужденным за крупную взятку.

Апелляционная коллегия рассмотрела приговор, вынесенный Колпинским районным судом 10 февраля 2021 года, и оставила его без изменения, а жалобу, поданную заключенным, без удовлетворения, пишет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что, согласно материалам уголовного дела, Мойсеенко, занимая должность заместителя начальника УФСИН, получил 710 млн 753 тысячи рублей взятки от неких Хамхокова и Кудрина. В обмен на это Мойсеенко обязался всячески покровительствовать АО «ГСК» и ООО «Петроинвест» в период работы над строительством СИЗО «Кресты-2».

Когда схема вскрылась, в отношении Мойсеенко возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки). Экс-сотрудник ФСИН, однако, не признал вину и от дачи показаний отказался. В результате его осудили на 11 лет и лишили звания «полковника внутренней службы».

В общей сложности, однако, мужчина проведет в колонии строгого режима 18 лет: Мойсеенко также вменили подстрекательство к убийству с целью сокрытия другого преступления. В июле прошлого года коллегия присяжных Ленинградского областного суда при повторном слушании признала Мойсеенко и его подельника, Игоря Захарова причастными к убийству сотрудника пеницентиарной системы.

Согласно версии следствия, в конце 2016 года Мойсеенко предложил некоему Сабиру Садыкову убить его подчиненного, которого занимал пост начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Мужчина «помешал» замглаве УФСИН тем, что мог спровоцировать раскрытие коррупционной схемы, участником которой был Мойсеенко.

Захаров, в свою очередь, передал Садыкову орудие убийства, пистолет Макарова, из которого киллер как минимум семь раз выстрелил в жертву. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Садыкова в итоге приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Мойсеенко и Захаров сначала были оправданы, но уже на выходе из зала суда полковника ФСИН задержали снова — по делу о взятке. Немногим позже, на повторном заседании присяжные изменили свое мнение и в отношении заказного убийства.