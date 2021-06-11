Губернатор Ленобласти подписал постановление, вводящее новые ограничения

Губернатор Ленобласти подписал постановление, вводящее новые ограничения
Кафе и ресторанам в красной зоне разрешили использование до 50% посадочных мест. Фото: unsplash.com

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, вводящее новые ограничения.

Сосновый Бор перешел из зеленой зоны в красную, сообщает администрация Ленобласти. Для кафе и салонов красоты снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты от COVID-19.

В случае обострения эпидситуации с 1 сентября кафе, салонам красоты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям допобразования запретят работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры будет разрешена при заполняемости не более 25%.

Кафе и ресторанам в красной зоне разрешили использование до 50% посадочных мест. Мероприятия в помещениях в районах красной и желтой зон ограничены по числу участников – до 30 и 50 человек, соответственно.

В красной и желтой зонах ограничат количество участников церемонии бракосочетания – не более 15 человек, без учета гостей и сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России впервые с февраля выявили наибольшее число случаев заболевания.

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