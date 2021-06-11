В Ленобласти водителей предупредили о лосях, которые выбегают на дорогу из-за комаров

Автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы никого не сбить.

В Ленинградской области на дороги стали чаще выбегать лоси, которых докучают различные насекомые из-за жаркой погоды. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Известно, что на открытом пространстве животных меньше кусают комары, поэтому они спасаются бегством из леса. Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы не сбить случайного одного из них. В противном случае придется выплачивать штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировске на рассвете лось мчался по улицам с бешеной скоростью. Если судить по видео, то можно сделать вывод, что лось бежал со скоростью, превышающей 40 километров в час.