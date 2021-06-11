ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Калининском районе Северной столицы на Кушелевской дороге, после съезда с моста в сторону проспекта Маршала Блюхера случилась смертельная авария.
Так, у отечественного автомобиля смята передняя часть. Вплоть до задних сидений.
По неподтвержденной информации машина въехала на полном ходу в самосвал.
По словам очевидцев в авто находится труп.
«Скорая стоит, но поздно», — подытожил пользователь Сети.
Кроме того, на месте происшествия находились и работали сотрудники пожарной охраны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга.