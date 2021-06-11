ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге

ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге
На Кушелевской дороге ДТП со смертельным исходом. Фото: "ДТП и ЧП Петерубрга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На Кушелевской дороге ДТП со смертельным исходом. Фото: «ДТП и ЧП Петерубрга»

В Калининском районе Северной столицы на Кушелевской дороге, после съезда с моста в сторону проспекта Маршала Блюхера случилась смертельная авария.

Так, у отечественного автомобиля смята передняя часть. Вплоть до задних сидений.

По неподтвержденной информации машина въехала на полном ходу в самосвал.

По словам очевидцев в авто находится труп.

«Скорая стоит, но поздно», — подытожил пользователь Сети.

Кроме того, на месте происшествия находились и работали сотрудники пожарной охраны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга.

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