ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга

ДТП перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга
Иза-за ДТП движение на Исполкомском ограничено. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Центральном районе города начала собираться автомобильная пробка в связи с тем, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на улице Исполкомской у дома 15 случилась авария, результатом которой стало блокирование движения по улице.

После столкновения два автомобиля остались стоять по середине дороги, занимая обе полосы движения. При этом, один из участников ДТП оказался на месте прохождениях рельсов для трамвая.

Таким образом движение в одну сторону на Исполкомской улице полностью перекрыто.

Известно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованные иномарки не давали проехать троллейбусам на площади Труда.

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