Песков заявил, что плохие отношения между странами заставили Путина встретиться с Байденом

Песков заявил, что плохие отношения между странами заставили Путина встретиться с Байденом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Президента России

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поедет на саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в связи с тем, что это необходимо из-за «плохого состояния отношений» между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с CNN.

Кроме того, Песков заявил, что российская столица не ждет, что будет проведена совместная пресс-конференции по результатам этих переговоров. При этом, по мнению пресс-секретаря, переговоры по данным темам между сторонами еще не закончены.

«С самого начала президент Путин был открыт ко всем возможным вариантам», — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести 16 июня. Лидеры собираются встретиться на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еженедельник Time поместил на обложку Байдена с отражающимся Путиным.

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