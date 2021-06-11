Еженедельник Time поместил на обложку Байдена с отражающимся Путиным

На обложке стоит Джо Байден в черных очках. В них отражается президент России Владимир Путин. Фото: скрин Time в Twitter

На обложке стоит Джо Байден в черных очках. В них отражается президент России Владимир Путин. Фото: скрин Time в Twitter

Американский журнал «Time»в преддверии встречи президента США Джо Путина и президента России Владимира Путина в Швейцарии поместил на обложку лидеров двух стран.

Рисунок опубликовали на официальной странице «Time» в Twitter. На обложке стоит Джо Байден в черных очках. В них отражается президент России Владимир Путин.

«Байден против Путина», — написано на обложке.

Накануне в Кремле подтвердили проведение встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Швейцария закроет часть воздушного пространства в Женеве из-за саммита Путина и Байдена. Швейцария закроют небо над Женевой из-за встречи президентов США и России. Так ограничения над площадью Наций будут с восьми утра 15 июня и до пяти часов вечера 17 июня. Это не касается аэропорта Женевы.