Швейцария закроет часть воздушного пространства в Женеве из-за саммита Путина и Байдена

Швейцария закроют небо над Женевой из-за встречи президентов США и России.

Так ограничения над площадью Наций будут с восьми утра 15 июня и до пяти часов вечера 17 июня. Это не касается рейсов аэропорта Женевы, сообщает ТАСС. Воздушно-военные силы обеспечат усиленное наблюдение за небом Швейцарии.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена будет 16 июня. Мировые лидеры обсудят американо-российские международные отношения.