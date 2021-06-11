Швейцария закроет часть воздушного пространства в Женеве из-за саммита Путина и Байдена

Швейцария закроют небо над Женевой из-за встречи президентов США и России.
Так ограничения над площадью Наций будут с восьми утра 15 июня и до пяти часов вечера 17 июня. Это не касается рейсов аэропорта Женевы, сообщает ТАСС. Воздушно-военные силы обеспечат усиленное наблюдение за небом Швейцарии.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена будет 16 июня. Мировые лидеры обсудят американо-российские международные отношения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС. Власти города Базель в Швейцарии сделали бездомным заманчивое предложение. В обмен на обещание не возвращаться в Швейцарию они получат деньги на поездку до любого европейского города, пишет Basler Zeitung. Они подписывают договор, чтобы не возвращаться в Швейцарию в течение установленного отрезка времени.